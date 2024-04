Biblioteche, numeri in costante crescita 

Non sarà forse la città dei lettori, considerando che da anni non c’è più nemmeno una libreria, ma di certo a Quartu sono in tantissimi a leggere e a farlo anche con costanza.

Lo dimostrano i dati del sistema bibliotecario urbano che raggruppa le biblioteche centrale e dei ragazzi in via Dante e la biblioteca circoscrizionale di Flumini. Numeri che continuano a crescere grazie ai servizi offerti, ai laboratori, agli incontri con gli autori e all’impegno del personale.

I numeri

Lo scorso anno si è viaggiato su circa 1.700 prestiti al mese, per un totale di 20.165 all’anno. Gli accessi mensili sono stati invece 2.400, 14.600 all’anno, a cui bisogna aggiungere i 3.400 di Flumini e i 10.600 ragazzi che hanno seguito le varie attività; 3624 sono invece gli utenti attivi che cioè prendono in prestito il materiale. Anche il patrimonio delle biblioteche è cresciuto raggiungendo i 65.000 volumi. E nei primi mesi del 2024 la tendenza e pressoché la stessa se non maggiore con circa 1.900 prestiti al mese.

«Il servizio sta crescendo perché c’è un impegno sia da parte nostra che da parte dell’amministrazione», spiega la coordinatrice della biblioteca Rosa Cogoni, «non possiamo dire che siamo la città dei lettori perché come sappiamo la tendenza nazionale è quella di leggere poco, ma qui gli appassionati non mancano e infatti i numeri sono in crescita. Il nostro obiettivo è di superare i 20 mila prestiti all’anno e siamo sulla buona strada». Cosa fondamentale, «è che stiamo lavorando tantissimo con le scuole e per il “Maggio dei libri”, stiamo preparando molte iniziative».Ogni giorno in via Dante il via vai è continuo.

Gli studenti

Claudia Manna 19 anni, studentessa in Farmacia, è qui per studiare. «Mi trovo molto bene perché c’è silenzio e tranquillità e poi c’è l’opportunità anche di stare nello spazio esterno che d’estate è molto importante». Unica pecca, «andrebbero ampliati un po’ gli orari. Ad esempio il sabato lasciare aperto anche a pranzo e poi aprire anche la domenica, per gli studenti che durante la settimana hanno le lezioni e che così potrebbero venire».Giovanni Meloni 41 anni è un assiduo lettore: «Trovo utile che le biblioteche siano interconnese e, dunque si trova tutto, anche libri specifici e in lingua originale».Anche Graziella Tulli 70 anni, in biblioteca è di casa: «Mi piace anche venire per le presentazioni dei libri c’è un bel gruppo. Se devo dare un voto a questo servizio il mio è dieci e lode!».E tanti sono i laboratori e le attività per bambini e ragazzi. L’ultimo è stato un corso di scacchi.

