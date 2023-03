Biblioteche comunali, nuova gestione 

La gestione del Sistema Bibliotecario Monte Linas torna alla cooperativa selargina Agorà, che ha vinto il bando di gara per l'affidamento del servizio dal primo maggio al 31 dicembre 2024, prorogabile fino a 20 mesi.

La cooperativa ha già gestito il servizio di cui fanno parte le 11 biblioteche del sistema bibliotecario Monte Linas, dislocate su 7 comuni (Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Guspini, San Gavino Monreale, Sardara, Villacidro) e che comprende oltre alle biblioteche comunali, anche tre scolastiche (una al liceo classico Piga di Villacidro e due al liceo scientifico Marconi-Lussu di San Gavino) e la biblioteca dell’Istituto di Scienze Religiose di San Gavino. Dal 2020 e fino all'aprile di quest'anno la rete di biblioteche del sistema Monte Linas è stata gestita dalla società Sisar s.a.s, che aveva vinto la gara d'appalto sostituendosi alla cooperativa Agorà.

L'ultimo bando pubblicato dalla provincia del Medio Campidano lo scorso febbraio ha visto partecipare la sola cooperativa Agorà, che si è aggiudicata la gara per un importo di 667.242 euro, con un ribasso dello 0,56 per cento sulla base d'asta di 671 mila euro - di cui 610 mila relativi al costo del personale e un altro 10 per cento di spese generali.

Attualmente sono dodici i dipendenti del sistema bibliotecario Monte Linas. (m. me.)

