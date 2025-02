Da Pirri alla Mediateca, passando per via Venezia e via Montevecchio, gli spazi del Sistema bibliotecario comunale ospitano “Biblioteche in maschera”, un carnevale all'insegna di storie colorate, giochi e laboratori creativi per bambini tra 5 e 9 anni. Giovedì 27 dalle 16.30 a Pirri; venerdì alle 16.30 alla Tuveri; il 4 marzo alle 10 alla Mem e via Montevecchio. Tutti i laboratori sono gratuiti e su prenotazione.

