Biblioteche chiuse, sale la protesta  

A venti giorni dalla chiusura nulla si sa sulla riapertura delle biblioteche della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai. Il sindacato chiede conto del futuro del sistema bibliotecario del territorio. Lo fa con una nota inviata agli amministratori dell’ente montano, responsabile del sistema bibliotecario, la Cgil Funzione pubblica di Nuoro preoccupata per la chiusura di un importante servizio in una zona già colpita da tagli e per il futuro dei lavoratori, circa una decina.

La questione

Nella missiva il segretario generale Pietro Mulargia sottolinea come la chiusura sia avvenuta alla scadenza dell’ennesima proroga del contratto di appalto nel più totale silenzio e senza informare i lavoratori, le organizzazioni sindacali e gli utenti. Richiama anche le interlocuzioni cercate dal sindacato per assicurare la ripresa e il mantenimento dei livelli occupativi, che hanno prodotto solo generici impegni senza certezza circa la volontà e i tempi di riapertura delle biblioteche. «Dopo le assicurazioni del presidente della Comunità montana Alessandro Corona - sottolinea - ci saremo attesi azioni decise e risolutrici, invece ci è stato comunicato il persistere della situazione di stallo: servizi chiusi e lavoratori a casa. Questa condizione non può protrarsi oltre, anche per non perdere di credibilità rispetto alle rivendicazioni del territorio nei confronti degli enti di rango superiore». Il sindacato sollecita una immediata soluzione: «Non vorremo ritrovarci costretti a promuovere iniziative di mobilitazione e protesta che, evidentemente, andrebbero a porre in risalto le responsabilità delle amministrazioni locali» .

L’ente montano

Un invito alla pazienza arriva da Paolo Fontana, sindaco di Aritzo e assessore competente per il progetto bibliotecario della Comunità montana. Ricorda che i problemi dovuti alla carenza di personale dell’ente hanno ritardato l’uscita del nuovo bando e spiega: «La chiusura non è certo per volontà politica degli amministratori ma dipende dalla gestione dell’ente. Per diversi motivi non c’erano i presupposti per prorogare di nuovo il sevizio, ora gli uffici stanno lavorando per il nuovo bando. Le scadenze sono arrivate tutte assieme e ci stiamo mettendo a regime, abbiamo recuperato diverso tempo perduto. Le biblioteche riapriranno, bisogna ancora pazientare».

