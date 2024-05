Biblioteche aperte durante tutta l’estate per i giovanissimi  

Affascinare e avvicinare i ragazzi al mondo della lettura partendo dalla fase dell’infanzia e dell’adolescenza. Così anche quest’anno le biblioteche comunali del sistema “Monte Linas” di San Gavino , Arbus , Gonnosfanadiga , Guspini , Pabillonis , Sardara e Villacidro propongono, per i bambini e per i ragazzi dai 7 ai 13 anni, un percorso di animazione estiva.

Gli incontri in totale saranno sei e ognuno di loro avrà la durata di 90 minuti. I bambini saranno divisi in 2 gruppi con un massimo di 10 partecipanti per gruppo. per dare l’adesione all’interessante progetto è possibile contattare la biblioteca del proprio paese e a San Gavino in particolare è possibile chiamare al numero 070-9339071.

È possibile iscriversi fino all’8 giugno e il primo degli incontri sarà il 18 giugno, i successivi il 20, 25 e 27 giugno mentre gli ultimi due incontri si svolgeranno il 2 e il 4 luglio.

A San Gavino la biblioteca comunale è immersa nel verde ed è possibile leggere un libro anche all’aperto nel parco lettura, che si trova a due passi dal parco comunale “Rolandi”. (g. pit.)

