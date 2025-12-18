VaiOnline
Selargius.
19 dicembre 2025 alle 00:36

Biblioteche a nuovo con 150mila euro 

Al vai i lavori di restyling per le biblioteche di Selargius, partendo dalla mediateca di via Sant’Olimpia dove si concentrano le maggiori criticità. Di recente il Comune ha affidato a un’impresa edile locale i «lavori di manutenzione straordinaria degli stabili della biblioteca comunale», compresa quella di Su Planu, finanziati con 150mila euro. I motivi erano stati spiegati in una recente determina: «nelle biblioteche comunali di via Sant’Olimpia e via Metastasio sono stati rilevati gravi segni di deterioramento, che interessano le strutture esterne degli edifici, le pavimentazioni, la presenza di infiltrazioni e aspetti legati all’accessibilità. Tali condizioni», viene spiegato ancora, «rendendo necessari interventi per prevenire ulteriori danni al patrimonio comunale». Lavori di manutenzione ritenuti «come urgenti e non procrastinabili, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario». (f. l.)

