Bibliotecari per un giorno 

Davide Ledda, 10 anni, alunno della classe quinta della scuola primaria, e Daniele Scintu, 7 anni, della seconda classe, sono i primi due studenti protagonisti del progetto “Bibliotecario per un giorno”, iniziato nelle scorse settimane alla biblioteca di Ales. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da tanti altri bambini, che si sono da subito prenotati per poter vivere questa esperienza simile. «Il progetto - evidenzia la responsabile Rita Minnei - è rivolto ai bambini della scuola primaria di primo grado, considerato che la biblioteca comunale da sempre cura con particolare attenzione la promozione della lettura soprattutto tra i bambini, futuri lettori. Questo non solo con le attività in biblioteca, ma anche attraverso la costante collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado».

Le esperienze

Davide Ledda racconta con piacere la sua giornata da bibliotecario, ricca di insegnamenti. «L’esperienza è stata molto coinvolgente e costruttiva – fa sapere - e mi è servita a scoprire i segreti della biblioteca. Per esempio, come classificare i libri per argomento attraverso un solo numero. Ho effettuato prestiti e restituzioni e anche richieste fra diverse biblioteche. Una delle cose più belle che ho fatto e non vedo l’ora di avere ancora la possibilità di ripetere questa magnifica opportunità». Inutile dire che la presenza dei bambini ha fatto in modo che il sabato mattina la biblioteca fosse più animata del solito in quanto, a osservare gli alunni come si impegnavano nel loro compito sono arrivati anche familiari, parenti e amici, che ne hanno approfittato per chiedere un libro in prestito.

La struttura

Soddisfatte per l’enorme interesse suscitato anche le due operatrici della biblioteca gestita, oltre che dalla responsabile Rita Minnei, anche da Marianna Murroni. «Il sabato mattina i bambini non vanno a scuola – sottolinea Minnei - e abbiamo quindi deciso di dedicare a loro la mattinata, con letture e laboratori. Il mese di dicembre è stato riservato alle storie di Natale e alla realizzazione di decorazioni». Questa è solo una delle tante iniziative rivolte ai più piccoli promosse dalla biblioteca comunale, che dal 2021 è gestita dalla cooperativa "ArchiMusTeca", che ad Ales gestisce anche il Museo e l’Archivio storico diocesano.