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Sestu
31 ottobre 2026 alle 00:17

Biblioteca, stanziamenti fino al 2028 

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Proseguirà fino al 2028 il progetto di potenziamento dei servizi della biblioteca comunale Ranieri Ugo di Sestu. Grazie alle nuove risorse riconosciute dalla Regione, la gestione affidata alla cooperativa Comes potrà contare su ulteriori contributi fino al 30 aprile 2028. Le nuove assegnazioni regionali permetteranno di garantire la prosecuzione del progetto e delle attività per i prossimi tre anni, assicurando continuità ai servizi rivolti alla cittadinanza e alla gestione della struttura di via Roma, intitolata al poeta sardo. Le risorse aggiuntive ammontano a oltre 22mila euro: poco più di 10mila per il 2026 e circa 6 mila all’anno per le ultime due annualità. A queste somme si aggiunge il contributo ordinario di 72mila e 500 euro circa per i prossimi due anni, per un finanziamento complessivo di circa 78mila e 500 euro per il 2027 e il 2028. Per adeguare gli stanziamenti di spesa relativi al 2026 e al 2027, l’amministrazione comunale procederà a una variazione di bilancio.

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