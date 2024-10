Biblioteca, si apre anche di domenica 

La biblioteca di Serrenti da questa settimana sarà aperta la domenica grazie al progetto "Biblioteca StrAperta", un’idea nata da Glauco Mancini consulente informatico 58enne: «Ho sempre pensato che in un mondo ideale un luogo come la biblioteca, dove poter leggere e studiare e non solo prendere in prestito o restituire libri, dovrebbe essere sempre aperto. Il mondo ideale non esiste, ma si può cercare di migliorare quello in cui viviamo».

L’obiettivo è migliorare il servizio e dare più occasioni ai cittadini che non possono frequentare la biblioteca nei consueti orari settimanali.

La proposta, che sarà sperimentata per un mese a partire da questa domenica, dopo essere stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale è stata sviluppata con la bibliotecaria Emanuela Porcu: l’apertura sarà garantita mattina e sera da volontari che si occuperanno di effettuare i resi e i prestiti per i cittadini. Lla squadra di volontari ha già raggiunto i cinque componenti e i cittadini sembrano contenti dell’iniziativa: «Vedremo se è il servizio sarà utile alla collettività. – conclude Mancini - e cercheremo di portarlo avanti magari ampliando la base di volontari e sperando che diventi anche una ispirazione per altre realtà e biblioteche».

