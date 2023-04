Biblioteca senza wi-fi: è polemica 

«Ma è stata solo un’illusione», racconta Matteo Melis, 25 anni, assiduo frequentatore della biblioteca «il servizio è utilizzabile solo dai telefonini, ovvero quelli che uno studente non dovrebbe usare quando studia. Di fatto i laptop sono totalmente esclusi dalla possibilità di connettersi a internet. E come se non bastasse già questa infelice scelta», aggiunge, «la beffa arriva quando si tenta comunque di connettersi da smartphone e arrangiarsi come si può: il servizio non funziona. Un vero peccato, la biblioteca è bella e accogliente, ma senza internet non è a misura di studente».

Le lamentele arrivano dai giovani selargini, studenti delle scuole cittadine e universitari. L’attivazione di infrastrutture per il wi-fi con un progetto ministeriale c’è stata poco più di due anni fa, una novità che aveva acceso la speranza fra i ragazzi residenti in città.

«Assurdo, nel 2023 non possiamo avere una biblioteca senza una connessione internet gratuita disponibile, questa è l’attenzione che la Giunta ha per i giovani e la cultura», attacca il consigliere comunale del Pd Omar Zaher che annuncia un’interrogazione in Consiglio. «Attiveremo il servizio appena saranno conclusi i lavori di posa della fibra ottica», assicura l’assessora alle Politiche culturali e alla Pubblica istruzione Oriana Bernardi.

Biblioteca accogliente, con tanti libri e sale studio a disposizione, ma senza una connessione internet. Un disagio lamentato da anni dagli studenti di Selargius che frequentano la mediateca di via Sant’Olimpia, e sinora rimasto senza una soluzione.

«Assurdo, nel 2023 non possiamo avere una biblioteca senza una connessione internet gratuita disponibile, questa è l’attenzione che la Giunta ha per i giovani e la cultura», attacca il consigliere comunale del Pd Omar Zaher che annuncia un’interrogazione in Consiglio. «Attiveremo il servizio appena saranno conclusi i lavori di posa della fibra ottica», assicura l’assessora alle Politiche culturali e alla Pubblica istruzione Oriana Bernardi.

Gli studenti

Le lamentele arrivano dai giovani selargini, studenti delle scuole cittadine e universitari. L’attivazione di infrastrutture per il wi-fi con un progetto ministeriale c’è stata poco più di due anni fa, una novità che aveva acceso la speranza fra i ragazzi residenti in città.

«Ma è stata solo un’illusione», racconta Matteo Melis, 25 anni, assiduo frequentatore della biblioteca «il servizio è utilizzabile solo dai telefonini, ovvero quelli che uno studente non dovrebbe usare quando studia. Di fatto i laptop sono totalmente esclusi dalla possibilità di connettersi a internet. E come se non bastasse già questa infelice scelta», aggiunge, «la beffa arriva quando si tenta comunque di connettersi da smartphone e arrangiarsi come si può: il servizio non funziona. Un vero peccato, la biblioteca è bella e accogliente, ma senza internet non è a misura di studente».

La minoranza

Un problema che torna al centro del dibattito politico. «Ma come si può al giorno d’oggi avere una biblioteca senza una rete internet? Il disagio era stato sollevato anni fa, però siamo ancora in queste condizioni», ribadisce il consigliere di minoranza Omar Zaher. «I nostri giovani frequentano la mediateca attrezzati di computer e tablet, strumenti indispensabili ormai per lo studio, peccato che non ci sia una connessione disponibile che consenta di poterli utilizzare. Chiederemo spiegazioni al sindaco e alla Giunta», annuncia, «e soprattutto chiederemo che si intervenga il prima possibile per risolvere questo problema che rischia di vedere i nostri giovani allontanarsi ancora di più dalla città, costretti a recarsi nelle biblioteche delle città vicine».

L’assessora

Il Comune assicura l’attivazione di una rete internet gratuita, ma sui tempi non c’è nessuna certezza. «Il wi-fi presente nei locali della biblioteca è stato installato a seguito dell’adesione ad un progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo economico durante la pandemia», spiega l’assessora alle Politiche culturali Oriana Bernardi. «Il servizio non è gestito dall’amministrazione che in questo senso non ha responsabilità dell’oggettivo malfunzionamento. Non appena i lavori attualmente in corso per estendere la fibra ottica nel territorio comunale lo consentiranno», assicura l’esponente della Giunta Concu, «intendiamo attivare un servizio degno di tale nome».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata