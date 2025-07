Biblioteca Satta: due dirigenti per lo stesso ente 

Dopo la nomina del Cda della Fondazione Satta, la Regione interviene sul fronte del Consorzio Satta, disponendo una nuova nomina (fino al 31 agosto) del commissario. Si tratta di Gianluca Piras. La decisione sarebbe necessaria per permettere l’adozione di alcuni atti contabili fondamentali relativi all’esercizio finanziario 2024. Il commissario dovrà infatti procedere al riaccertamento dei residui, all’approvazione del rendiconto della gestione, e soprattutto alla variazione del bilancio, indispensabile per consentire al Consorzio di incamerare la quota consortile per l’anno in corso destinata dal Comune di Nuoro. Una somma che rischiava di rimanere fuori dalle casse dell’ente e non trasferibile alla Fondazione. Si tratta dell’ennesimo tassello in un percorso di transizione istituzionale che appare tutt’altro che risolto. Con la Fondazione in fase di avvio e il Consorzio in liquidazione ma ancora operativo, con un doppio ente culturale che rischia di avere più dirigenti che personale. A conferma della situazione di stallo, il 15 luglio la proroga per sei mesi dell’incarico dell’altro commissario liquidatore, Ivan Paglia, per l’UniNuoro, coinvolto nello stesso lungo iter amministrativo.

