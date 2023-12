Biblioteca Satta a rischio paralisi 

La biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro è in attesa del nuovo commissario da oltre un mese. Una situazione che complica l’attività del consorzio che a gennaio rischia la paralisi con lo stop dei servizi.

Il 30 ottobre il commissario Ignazio Porcu (sindaco di Irgoli) ha terminato, come previsto, la sua permanenza alla guida dell’ente. L’incarico è scaduto. Nulla di straordinario, se non per un inconveniente, ovvero che a distanza di quasi un mese e mezzo il sostituto ancora non c'è. La scadenza per la nuova nomina adesso è prevista il 31 dicembre con inizio del nuovo mandato a partire dal 2 gennaio. Ma se ciò non dovesse avvenire la biblioteca chiuderà fino a quando non sarà nominato un nuovo vertice. Una situazione che rischia di diventare drammatica, anche se c'è chi spera sia solo una questione di tempo o di poche settimane.

L’allarme

Spiega l’amministratore dell’area tecnico bibliotecaria Gian Carlo Marcialis: «Ad oggi non abbiamo un organo di rappresentanza politica. La scadenza è tra ventuno giorni e nessuno vuole pensare al peggio, anzi, speriamo sia solo una questione di tempo e che già dalla prossima settimana qualcosa accada».

Sempre a fine mese scadranno gli incarichi degli operatori a tempo determinato. Non solo. Si dovrà presentare il Documento unico di programmazione e previsione del 2024.

«Confidiamo nell’impegno della Regione affinché proceda alla nomina, altrimenti l’ente non potrà, purtroppo, andare avanti. Confidiamo ancora che, quantomeno, chi di dovere abbia la consapevolezza di ciò che accade e della situazione in cui versa il consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta - aggiunge Marcialis -. Il 2 gennaio tutto dovrebbe essere pronto e dovremmo avere qualcuno a dirigere, altrimenti tutti gli incarichi di governo della biblioteca decadranno. Di conseguenza non ci sarà nessuno al lavoro e non si potrà aprire alla comunità». Uno scenario davvero brutto.

Servizio importante

Per una biblioteca gloriosa il rischio è proprio grosso: coinvolte la sede centrale e la sezione sarda che ospita lo studio del vate della Sardegna Sebastiano Satta, entrambe in piazza Asproni. Nonostante le numerose difficoltà affrontate nel corso del tempo, riesce a non far pesare nulla alla città grazie al lavoro di volenterosi e appassionati operatori impegnati quotidianamente a garantire un servizio impeccabile e costante nel cuore della Sardegna. Sono inoltre numerosi gli eventi e le iniziative in corso ogni settimana, riportando all’abituale dinamicità la biblioteca che resta punto di riferimento per molti nuoresi, alla luce delle presenze abituali che vengono registrate.

Ora, però, torna a rivivere un incubo già conosciuto in passato, stavolta per i ritardi nella nomina del commissario che è in capo alla Regione, a cui guardano i dipendenti per scongiurare il peggio, anche perché sarebbe un pessimo inizio d’anno.

