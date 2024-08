Biblioteca, quasi 2 milioni di crediti 

Il consorzio per la Pubblica lettura Sebastiano Satta vanta, con diritto, quasi 2 milioni di euro verso Provincia e Comune di Nuoro che arbitrariamente a partire dal 2016 hanno “tagliato” i fondi all’ente culturale, creando un deficit milionario. A ribadirlo, questa volta in un parere tecnico-legale di 27 pagine, l’avvocato Antonello Rossi, chiamato dalla commissaria liquidatrice uscente Claudia Camarda a dipanare la matassa di una diatriba tra enti che dura da anni. Ultimo atto prima del passaggio di testimone dei prossimi giorni dalla Camarda al nuovo commissario, Giuseppe Carta, nominato dalla Giunta Todde. Rossi scrive: «Ritengo sussistere un diritto di credito in capo al Consorzio nei confronti degli enti consorziati».

Ieri Camarda ha voluto rendere pubbliche le conclusioni «per mettere un punto alla vicenda», ha spiegato. «Il parere è una fotografia di tutto e i tagli di Provincia e Comune non hanno giustificazioni anche per il legale. Ma con la legge del 2016, la Regione subentra al Consorzio anche nelle esposizioni passive, quindi spetta alla Regione recuperare i soldi». Circa 1,3 milioni del Comune, poco più di 550 dalla Provincia. «Mi auguro che non finisca in una bolla di sapone, credo sia doveroso recuperarli», ha concluso Camarda. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA