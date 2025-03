Biblioteca offline, servizi sospesi 

Pagamenti delle fatture elettroniche bloccati, così come l’obbligo di pubblicazione degli atti, ma soprattutto niente prestiti, banche dati online, fornitura di documentazione digitale, catalogazione in cloud dei libri dell’area di cooperazione. La rottura di un cavo della fibra ha paralizzato tutte le attività della biblioteca Satta, offline dal 14 febbraio. A denunciare il disservizio è proprio il Consorzio della biblioteca Satta, che non solo attende il rilancio con l’istituzione della Fondazione, ma ora si trova in una situazione surreale senza acceso al web.

La denuncia

«Il servizio di connettività via fibra della Telecom è interrotto dal 14 febbraio per una rottura del cavo interessato nella piazza Asproni. Per un ente come il Consorzio - spiegano dalla biblioteca - vuol dire l’interruzione di tutte le attività amministrative e contabili obbligatorie». Quindi fermi i «pagamenti delle fatture, l’albo pretorio». Per una biblioteca pubblica rappresenta la sospensione di tutte le attività ovvero «prestito, banche dati online, fornitura di documentazione digitale, fornitura di wi-fi gratuita per la propria utenza, catalogazione in cloud dei libri dell’area di cooperazione». Gli operatori cercano di continuare a erogare i servizi più urgenti utilizzando il servizio hotspot dei propri smartphone, ma la situazione non è più sostenibile.

La beffa

Oltre al danno c’è la beffa, perché la gran parte del guasto sarebbe stato riparato dalla Telecom che ha sostituito la parte di fibra danneggiata. «Ma da sei giorni nessuno si è presentato per collegare il cavo al rack del nostro server (1 metro di percorso). Il ticket per richiedere l’assistenza tecnica aperto il 14 febbraio viene sollecitato ogni mattina e le risposte, per quanto gentili, variano di giorno in giorno: l’ultima è che interverranno il 19 marzo».

La Fondazione

Il nuovo problema si aggiunge a quello del passaggio da Consorzio a Fondazione che pare imminente. Dopo il milione 600 mila euro che la Regione ha dato come «contributo straordinario al Comune per il pagamento delle quote di competenza a favore del consorzio Satta» la chiusura dell’iter di liquidazione del Consorzio è imminente. La commissaria Marina Corrias ha inviato tutti gli atti a Cagliari, ora si attende la convocazione davanti al notaio.

