Biblioteca “Michela Murgia”? C’è chi dice no 

È stato sufficiente soltanto accennare alla questione per accendere gli animi degli asseminesi, divisi tra chi vorrebbe per la biblioteca un nome locale e chi invece chiede una maggiore apertura e propone nomi di alto profilo regionale o nazionale. Nel corso del Consiglio comunale dell’11 agosto scorso, i consiglieri del Pd Alessandro Casula e Francesco Lecis avevano presentato una mozione per l’intitolazione della biblioteca alla nota scrittrice sarda Michela Murgia, recentemente scomparsa. Una figura profondamente incisiva ma anche divisiva per la natura stessa dei temi cui ha dedicato tutta la sua attività intellettuale.

Confronto

L’intitolazione non è urgente e sarà valutata in futuro, ma nel frattempo la proposta ha aperto un dibattito molto acceso tra gli asseminesi che si confrontano e si scontrano sui social. Sono in tanti a sostenere che sia doveroso intitolare la biblioteca a Pina Marras, colei che «sin dal 1971 ha contribuito non solo a ideare, ma anche a far crescere la biblioteca di Assemini», dice Mariangela Foddis, promotrice di una raccolta firme presentata formalmente all’amministrazione comunale nei giorni scorsi. «È giusto – aggiunge Foddis – che Assemini le riconosca quello che ha fatto, con molta passione e dedizione, per un servizio a favore della collettività che ancora funziona».

Il consigliere Alessandro Casula chiarisce che, al momento della proposta, non era a conoscenza della petizione: «L’ho scoperto da Facebook, così come ho scoperto di una precedente proposta per Grazia Deledda. Non era nostra intenzione ignorare questa richiesta o sminuire l’operato della signora Marras. Pensavamo che Michela Murgia potesse essere una scelta largamente condivisa». Casula, che precisa di non avere riserve in merito, coglie l’occasione per esprimere gratitudine verso tutti i dipendenti comunali che per quarant’anni hanno portato avanti il lavoro dell’Ente e che sono recentemente andati in pensione. Rimette la decisione alla maggioranza, valutando anche l’opportunità di ritirare la mozione.

Requisiti

Il sindaco Mario Puddu si esprime sulla proposta e precisa: «Pur riconoscendo la statura culturale, sarda e italiana di Michela Murgia, non siamo proiettati verso questa soluzione, che riteniamo condizionata dall'onda emotiva della recente scomparsa». Per quanto riguarda invece la petizione per Pina Marras, il sindaco sottolinea che «al momento non ci sono i requisiti, ma la nostra intenzione sarà sempre quella di soddisfare gli interessi e la volontà degli asseminesi. Quando i requisiti saranno soddisfatti, sicuramente valuteremo la questione».

Normativa

La normativa vigente, che regola l’intitolazione di luoghi pubblici, strade e piazze, cui concorre anche il regolamento comunale sulla toponomastica, prevede che la persona prescelta non solo sia legata alla storia locale ma sia anche scomparsa da più di dieci anni. Le due proposte non soddisfano questo secondo importante requisito.

Tuttavia non mancano, sia a livello nazionale sia a livello locale, precedenti importanti che con argomentazioni valide hanno superato questa disposizione: San Sperate ha già onorato il suo artista Pinuccio Sciola, intitolandogli la scuola civica di musica il 20 marzo del 2022, in occasione degli ottant’anni dalla sua nascita, così come ha voluto intitolare la propria biblioteca comunale ad Anselmo Spiga, storico protagonista del teatro locale e appassionato cultore della lingua sarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA