Biblioteca, laboratori e aperture extra 

Novità per quanto riguarda la biblioteca di Baressa. Intanto questo mese sono previste apertura extra per poter usufruire dei servizi. Oltre a mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, le porte saranno aperte anche venerdì dalle 9 alle 13. Inoltre organizza “La notte dei pupazzi in biblioteca”. Un’iniziativa che vuole avvicinare i piccoli alla lettura attraverso un’attività particolare. Primo appuntamento venerdì, alle 16.30, quando i bambini dovranno portare il pupazzo in biblioteca, il secondo lunedì 22, dalle 17 alle 18. ( g. pa. )

