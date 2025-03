Biblioteca intitolata a padre Turtas 

La biblioteca comunale di Bitti sarà intitolata a padre Raimondo Turtas, gesuita e storico. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Ciccolini durante la giornata di studi che si è svolta sabato nel cineteatro Ariston. La decisione è stata presa dalla Giunta come riconoscimento per la grande figura del religioso e intellettuale, nato a Bitti nel 1931 e morto a Sassari nel 2018 dopo un’intensa attività come storico e docente dell’università di Sassari. Con il paese d’origine ha sempre conservato un forte legame. Il convegno, molto partecipato, ha ospitato numerosi relatori: i vescovi Antonello Mura e Sebastiano Sanguinetti, lo storico Attilio Mastino, Mauro Sanna, Vanni Piras, Michele Carta, don Tonino Cabizzosu, Giovanni Lupinu, Silvana Sanna, don Francesco Mariani, Bachisio Bandinu, don Antonio Pinna, Nando Buffoni, Diego Carru, Gloria Turtas e Mariantonia Fara. (m. d.)

