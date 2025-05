Biblioteca inclusiva, finiti i lavori 

Un polo culturale più inclusivo e digitale. Il Comune riapre le porte della biblioteca di via Dante, una piccola anteprima dopo i recenti lavori e in vista dell’inaugurazione prevista nel fine settimana in concomitanza con Monumenti Aperti. «Il primo progetto Pnrr concluso un anno prima della scadenza, siamo gli unici in Sardegna ad aver raggiunto questo risultato e fra i primi in Italia», l’annuncio del sindaco Graziano Milia che ieri ha guidato il tour nella biblioteca finalmente accessibile a tutti, insieme a parte della Giunta, dirigenti comunali e consulenti che hanno lavorato al restyling in chiave inclusiva.

Fondi Pnrr

I fondi investiti sono europei, mezzo milione conquistato dal Comune con i primi bandi Pnrr. In primo piano l’accessibilità fisica, con l’adeguamento di scivoli, pedane e servizi igienici, l’installazione di campanelli nelle porte del cortile per disabili motori, mappe tattili e percorso podotattile per ipovedenti e non vedenti. L’utenza potrà inoltre usufruire di nuovi allestimenti interni: scaffali, scrivanie e sedie per zone studio e relax, spazi esterni ombreggiati con vele, inclusa un’area dedicata ai bambini, e una postazione pc per disabili motori e ipovedenti. Nuove anche l’illuminazione e la segnaletica, così come sono stati acquistati materiali inclusivi appena posizionati nelle pareti della biblioteca: libri, manuali specialistici e risorse multimediali per l’accoglienza di persone con disabilità.Una biblioteca accessibile a tutti, con particolare attenzione per le persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Un modello di inclusività che ha coinvolto diversi settori del Comune.

L’inaugurazione

«Concretizzato grazie al lavoro di assessori, dirigenti e consulenti», dice ancora Milia, «un risultato importante che sarà festeggiato con tre giorni di inaugurazione nel prossimo weekend, in contemporanea con la tappa cittadina di Monumenti Aperti».

Taglio del nastro in anticipo per Quartu. La scadenza per i progetti Pnrr - salvo proroghe - resta fissata a maggio 2026. Un primato per la terza città della Sardegna, nonostante la lentezza delle procedure da rispettare. «Ci era stato detto che l’utilizzo di queste risorse sarebbe stato accompagnato da un alleggerimento delle norme e invece non è stato così», aggiunge Milia parlando a nome dei sindaci, «anzi, probabilmente da questo punto di vista siamo in una condizione peggiore rispetto a quella di partenza. Al di là di questo, contiamo di rispettare i termini anche per gli altri progetti in corso».

