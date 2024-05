Biblioteca in sicurezza coi fondi del ministero 

Il Comune di Siddi intende utilizzare un contributo ministeriale di circa 60 mila euro destinato ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti per realizzare interventi di messa in sicurezza nella biblioteca comunale “Efisio Pisanu”. A causa del pericolo rappresentato dallo sfondellamento di alcuni solai, la biblioteca è stata temporaneamente trasferita per garantire la sicurezza degli utenti e del personale che ci lavora. «Il servizio della biblioteca è continuato nei locali della scuola materna che ci sono stati messi a disposizione dalla diocesi di Ales, che ringraziamo», dice il sindaco Marco Pisanu.

Per conseguire l’obiettivo di ristrutturazione, la progettazione di questi lavori è stata già affidata per una spesa di circa diecimila euro e il fine è la risoluzione dei problemi strutturali dell'edificio per permettere un ritorno alle normali attività: »Stiamo valutando anche di fare una modifica della destinazione d’uso ma questa soluzione non è ancora definitiva e attendiamo il proseguimento dei lavori», conclude Pisanu. (g. g. s.)

