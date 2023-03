Biblioteca fra sale lettura e musica 

Un milione 62mila euro contro gli 880mila inizialmente previsti. Dopo la sospensione per l’adeguamento al contratto nazionale Federcultura, ecco il nuovo bando per i servizi bibliotecari della città e delle frazioni. Un ritocco all’insù di 182mila euro per allineare la voce sul costo del lavoro sulla base dell’aumento delle retribuzioni introdotto dal contratto collettivo.

Il bando

C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla procedura aperta attraverso il portale SardegnaCat: l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari a 910 mila euro, 850 mila euro per il costo del personale e 59 mila euro per le spese generali (fondi comunali per la sede centrale, comunali e regionali per i servizi decentrati e per quelli digitali, condizionati dunque alla concessione del contributo regionale per le annualità 2023 - 2025). Si seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le proposte innovative avranno una premialità sul punteggio finale. «Nel campo della cultura, il servizio bibliotecario è uno dei più importanti assicurati dal Comune – precisa il sindaco Massimiliano Sanna – Per la sede centrale vogliamo un potenziamento in termini di flessibilità e di offerta dei servizi». Da un lato spazi ampi, servizi multimediali con 8 postazioni internet, di cui una per non vedenti e ipovedenti, un locale per la visione di film, apparecchiature per l’ascolto di musica e connessione Wi-Fi gratuita. Dall’altra, però, orari di apertura (e soprattutto di chiusura, alle 18.30 nel periodo invernale e alle 19 nel periodo estivo) non proprio rispondenti alle esigenze degli studenti.

Le novità

Con la nuova gestione nella struttura, ospitata tra i corridoi dell’Hospitalis Sancti Antoni, dovranno essere assicurate 7.696 ore annue di apertura (148 ore settimanali per 52 settimane annue) con 4 operatori; per il servizio Mediateca 1.152 ore annue (24 ore settimanali per 48 settimane annue), mentre per le sedi di Donigala, Nuraxinieddu, Silì e Torregrande sono previste 4.608 ore annue (96 ore settimanali per 48 settimane annue) con 5 operatori. «La ditta aggiudicataria in accordo con l’amministrazione comunale dovrà realizzare iniziative culturali capaci di attrarre l’attenzione anche di coloro che non sono frequentatori abituali» precisa l’assessore ala Cultura Luca Faedda. Le iniziative programmate dovranno essere messe ogni anno nero su bianco in un piano delle attività di promozione che coinvolga famiglie, bambini, adolescenti e giovani, scuole e mondo dell’associazionismo.