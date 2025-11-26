VaiOnline
Selargius, dalle 16,30
27 novembre 2025 alle 00:18

Biblioteca di Su Planu, domani il Games day 

Domani spazio al Games day nella biblioteca comunale di Su Planu a Selargius. Un pomeriggio speciale dedicato ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, insieme alle loro famiglie. L’iniziativa, organizzata dal Comune con la collaborazione dei volontari del Servizio civile, inizierà alle 16,30 e offrirà giochi, sfide e animazione. «Un’occasione per stimolare curiosità, socialità e fantasia», spiegano gli organizzatori. Per partecipare, gratuitamente, prenotare al numero 070 8592632 o scrivendo alla mail info@biblioselargius.it. (f.l.)

