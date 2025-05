Biblioteca dei racconti oggi nel museo 

Oggi il museo di San Vero Milis, in occasione della Giornata internazionale dei musei, offre un’anteprima del progetto chiamato la “Biblioteca dei racconti”. Si tratta di una raccolta di testimonianze orali relative a momenti di storia del territorio comunale, con uno sguardo particolare ai luoghi e ai protagonisti del passato. Un patrimonio che rischia di perdersi se non viene raccolto e trasmesso alle generazioni future. L’appuntamento nello stabile in via Santu Eru è previsto alle 18. ( s. p. )

