Biblioteca comunale “vietata” ai disabili 

Transenne, nastri biancorossi e divieti che si alternano in quello che da mesi è diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli. Si presenta così il cortile della casa campidanese di via Sant’Olimpia, abitazione storica di Selargius trasformata in biblioteca comunale dove però da tempo l’ingresso è pericolante e di fatto off limits per chi ha problemi di mobilità.

«Vergognoso che una delle principali sedi culturali cittadine sia in queste condizioni», la denuncia del consigliere di minoranza Franco Camba. Problema al vaglio dell’assessorato e della commissione alla Cultura insieme ai Lavori pubblici, mentre si attende un finanziamento di oltre 1 milione chiesto dal Comune alla Regione.

Le criticità

Una delle dimore antiche più belle della città, di proprietà della famiglia Putzu che visse nella casa campidanese per circa un secolo. Sino a poco più di quarant’anni fa, con gli ultimi eredi - Igino e Annunziata - che dopo il trasferimento a Cagliari decisero di vendere la casa al Comune nel 2003. Acquisto seguito dai lavori di restyling che hanno adattato l’abitazione di via Sant’Olimpia in sede della mediateca: sala lettura, spazi per studiare, per il prestito dei libri, uffici e sale convegni che sino a qualche mese fa ospitavano anche rassegne culturali.

La biblioteca però presenta da tempo diverse criticità. Sale all’interno che necessitano di una manutenzione, e soprattutto l’ingresso ormai diventato pericoloso per chiunque. «Le persone con difficoltà di deambulazione corrono seri rischi», fa notare dai banchi dell’opposizione il consigliere Camba. «È inqualificabile che la sede cittadina preposta per accedere alla cultura si presenti così, mi chiedo cosa voglia fare la Giunta per risolvere i problemi all’interno del caseggiato», aggiunge.

La commissione

Argomento al centro di una riunione della commissione Cultura, con tanto di sopralluogo richiesto dal presidente Andrea Delpin da cui sono emerse diverse criticità. «Stiamo valutando di fare una commissione congiunta con i Lavori pubblici», la risposta all’interrogazione dell’assessora competente Sara Pilia, che ammette il problema. L’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza viene riportato nel piano triennale delle opere pubbliche, ma è legato a un finanziamento chiesto alla Regione: 1,6 milioni che dovrebbero servire per far rinascere cortile e gli spazi all’interno della biblioteca. «In attesa di capire se e quando l’intervento ci verrà finanziato, stiamo valutando di stanziare risorse del bilancio per rendere decoroso e sicuro almeno l’ingresso», assicura l’assessora.

