Biblioteca comunale da Oscar 

È stato uno dei primi progetti Pnrr completati nell’Isola, voluto dal Comune e finanziato con fondi europei. Un primato per la biblioteca comunale di via Dante a cui si aggiunge un altro riconoscimento: il progetto che ha migliorato l’accessibilità della mediateca - sviluppato dagli architetti Francesco Cocco, Francesca Raimondi e Dora Uricchio - ha ricevuto una Honourable Mention ai 2026 Friendly and Inclusive Spaces Awards, nell’ambito del World congress of architects di Barcellona. Un importante riconoscimento che va ai progetti che si distinguono per la capacità di creare spazi inclusivi e aperti alla partecipazione di tutti, indipendentemente dall'età, dalle capacità fisiche o sensoriali e dalle condizioni personali. E che conferma il ruolo dell'accessibilità come strumento di innovazione nella progettazione degli spazi pubblici e culturali.

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