Biblioteca, commissaria dal prefetto 

Dopo aver ricevuto una rappresentanza dei dipendenti della biblioteca Satta, preoccupati per il futuro dell’ente culturale, ieri il prefetto Giancarlo Dionisi ha incontrato la nuova commissaria del Consorzio, Claudia Camarda.

Dionisi ha rappresentato alla neo commissaria il profondo senso di scoramento, i timori, i dubbi e le riserve precedentemente manifestati dal personale della “Satta” sul futuro dell’ente, da anni imbrigliato in una complessa vicenda commissariale che stenta a trovare una rapida e convincente definizione. Nel richiamare l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il prefetto ha ricordato l’importanza strategica della cultura per il rilancio del territorio nuorese, sollecitando fortemente Camarda affinché metta in campo tutte le azioni possibili per superare l’attuale situazione di stallo gestionale e arrivare alla costituzione della nuova Fondazione alla quale parteciperanno Regione, Provincia e Comune.

«La cultura è un valore costituzionalmente tutelato che investe qualsiasi aspetto del sistema socio-economico italiano, e la Satta gioca un ruolo decisivo nel processo di trasformazione sociale di questo territorio - ha sottolineato Dionisi - che necessita di una forma organizzativa solida e stabile». (f. le.)

