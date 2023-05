Biblioteca chiusa, proteste  

La biblioteca di Tortolì è chiusa da un mese, da quando la responsabile è andata in pensione. Le Bruxas ogliastrine, un gruppo di donne attive contro la violenza di genere , hanno avviato la mobilitazione appendendo all’ingresso della biblioteca di via Vittorio Emanuele uno striscione «La cultura ci rende libere» . Accanto al portone, le Bruxas hanno affisso un manifesto su cui illustrano i principi dell’iniziativa. «Non possiamo rimanere in silenzio», scrivono tra i vari passaggi. ( ro. se. )

