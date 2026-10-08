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Selargius
09 ottobre 2026 alle 00:52

Biblioteca chiusa per tre giorni 

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Dall’emergenza topi si passa al problema blatte, e stavolta a chiudere è la biblioteca comunale di via Sant’Olimpia - a Selargius - che sarà off limits per tre giorni per disinfestazione. La decisione è contenuto nell’ordinanza firmata dal sindaco di Selargius Gigi Concu dopo la segnalazione della presenza di insetti nei locali.

La richiesta di intervento urgente è partita dal tecnico del settore Ambiente del Comune al Servizio disinfestazione della Città Metropolitana di Cagliari, con la ditta Proservice, incaricata del servizio, che ha fissato l'intervento per oggi da mezzogiorno alle 13. Le prescrizioni - riportate nell’ordinanza - sono rigide: infissi esterni chiusi durante il trattamento e per almeno due ore dopo, divieto assoluto di transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata, chiusura del sito per 48 ore, obbligo di areazione e pulizia approfondita prima della riapertura. Stop quindi a prestiti, studio e consultazioni per tre giorni nella sede di via Sant'Olimpia. Si torna regolarmente lunedì 12 dalle 9.

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