Biblioteca centrale: al Dorian Festival c’è “Cercandocieli” 

Proseguono le iniziative rivolte ad adulti e bambini in ogni angolo della città: dai parchi alle chiese, dalle scuole alle biblioteche, e poi strade e piazze. Senza dimenticare i luoghi dove gli spettacoli sono più consueti, come l’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari e l’Auditorium di Sant’Elena, e neanche il litorale, autentico protagonista grazie alle iniziative al Parco Parodi e non solo.

Oggi torna il Dorian Festival. In biblioteca centrale alle 18 è prevista la presentazione del libro “Cercandocieli”, di Rossana Copez, un viaggio esistenziale tra follia, gioie, delusioni, amore e morte. Domani all’ex Convento dei Cappuccini torna la rassegna cinematografica Kentzeboghes, proposta da Babel, con la proiezione alle 19.30 del documentario “Guai ai vinti. Pane e amianto”, diretto da Paolo Carboni. È la cronaca di una battaglia messa in atto da un’associazione di operai che sono stati esposti all’amianto dello stabilimento di Ottana. Seguirà un incontro-dibattito con il regista.

Mercoledì 27 (stessi orari e stessa location,) la proiezione dei cortometraggi sardi di animazione per bambini e ragazzi “Faulas”, di Michela Anedda (2023), “L’Albero del riccio”, di Chiara Sulis e Jan Carlos Concha (2023), e “Un fenicottero chiamato tango” di Antonella Arca (2021). Anche in questo caso saranno presenti i registi, che parteciperanno a fine proiezione a un incontro-dibattito. All’auditorium di Sant’Elena alle 19 l’associazione Arcoiris propone uno spettacolo della Compagnia Teatro dell’Anima: il De Amore. Sempre il 27, alla Biblioteca di Flumini un’altra tappa del progetto AnancheTeatro, che fa riferimento all’Arte relazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA