Biblioteca, cadono i motivi del ricorso al Tar 

Nella nuova la nuova legge finanziaria regionale, della fondazione Biblioteca Sebastiano Satta e Consorzio universitario di Nuoro faranno parte la Regione, il Comune e la Provincia di Nuoro. Per questo ieri, davanti al Tar i legali del comune di Nuoro, Marcello Mereu, Andrea Puledda, Jacopo Fiori, che avevano impugnato per conto dell’amministrazione Soddu i provvedimenti esecutivi di nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi, sollevando un vizio di legittimità costituzionale, hanno sottolineato la sopravvenuta caduta di interesse dovuta alle disposizione che hanno modificato la norma. Per i consorzi era presente l’avvocato Diego Lumbau.

Cade così il motivo del contendere, che sulla Satta aveva portato allo scontro nella aule del tribunale amministrativo, Regione e Comune di Nuoro che riteneva di aver subito l’esclusione d alla governance. L’amministrazione Soddu infatti, sulla Fondazione a guida esclusiva regionale, aveva parlato di scippo, ma con un emendamento inserito nell’ultima finanziaria è stata riconosciuto al Comune di Nuoro e alla Provincia lo spazio di soci fondatori, in ragione del conferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare, che avrebbe consentito alla Fondazione Satta di operare. Sulla decisione finale il Tar si è riservato, ma nelle prossime settimane dovrebbe prendere atto della sopravvenuta caduta di interesse.

Il Tar si era già pronunciato sulla richiesta di sospensiva cautelare presentata dal Comune di Nuoro. Ora il lavoro dei commissari liquidatori, Nico Pinna Parpaglia e Ignazio Porcu, può continuare.

RIPRODUZIONE RISERVATA