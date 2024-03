Biblioteca, attività ripresa dopo tre giorni di chiusura 

La biblioteca comunale “Nunzio Cossu” di Orotelli ha riaperto ieri dopo una chiusura durata tre giorni per lavori di manutenzione straordinaria a causa di alcune infiltrazioni d’acqua. A seguito dei forti temporali verificatisi nei giorni scorsi, i locali della biblioteca comunale sono stati interessati da infiltrazioni d’acqua che hanno richiesto una breve chiusura. Non è stato sospeso invece lo Sportello Informa. «Nei giorni scorsi è emersa la necessità di procedere alla chiusura e predisposizione di interventi di manutenzione straordinaria con conseguente chiusura per motivi di sicurezza», dice il sindaco Tonino Bosu. Ora il servizio ha ripreso regolarmente. (g. pit.)

