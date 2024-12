Biblioteca, affidati i lavori 

Sono stati affidati a un’impresa di Cagliari i lavori di consolidamento strutturale della biblioteca comunale “Grazia Deledda”. L’edificio, situato in via San Pietro 1, presentava crepe che hanno spinto il Comune a effettuare verifiche. La società, che è stata scelta attraverso il portale SardegnaCat, eseguirà interventi sulle travi in legno e in ferro che sostengono la copertura. Dalle indagini effettuate, non è emersa la necessità di chiudere la struttura: il tecnico non ha riscontrato problemi tali da richiedere l’interruzione del servizio. In questi mesi la biblioteca è sempre stata aperta e ha proseguito con tutte le attività in programma. Il costo totale dell’intervento è di circa 56 mila euro, finanziati con fondi del bilancio comunale. Secondo il progetto i lavori dovrebbero durare circa due mesi. I lavori sono stati assegnati per affidamento diretto in quanto l’importo non supera la soglia dei 150 mila euro come previsto dalla norma vigente.

RIPRODUZIONE RISERVATA