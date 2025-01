Bibliobus, il calendario di febbraio 

Per promuovere la lettura e favorire l’accesso all’informazione attraverso la consultazione e il prestito di libri, anche quest’estate il Bibliobus, la biblioteca mobile di Cagliari, prosegue il suo tour cittadino.

Di seguito il calendario per il mese di febbraio: 3, 10, 17, 24, parco Giovanni Paolo II dalle 15 alle 19; 4, 11, 18, 25, via Giotto dalle 9 alle 13; 4, 11, 18, 25, via Stoccolma dalle 15 alle 19; 13, 27, mercato di via Quirra dalle 9 alle 13; 7, 21, Parco Ex Vetreria dalle 15 alle 19; 7, 14, 21, 28, via Euro dalle 9 alle 13.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 329.9019746 o inviare una email all'indirizzo di posta elettronica bibliobus@comune.cagliari.it .

