Bibliobus, il calendario del servizio 

Da domani il servizio “Bibliobus”, nato con l’obiettivo di promuovere la lettura con la consultazione o il prestito di libri, non sarà operativo poiché il mezzo dovrà essere sottoposto a lavori di manutenzione programmata e rimarrà fermo per circa un mese.

Ma dalla settimana prossima ci sarà un camper sostitutivo. Lunedì sarà al parco Giovanni Paolo II dalle 15 alle 17; martedì in via Giotto (Mulinu Becciu) dalle 9 alle 11 e via Stoccolma (Genneruxi) dalle 15 alle 17; giovedì stazionerà davanti al mercato di via Quirra (Is Mirrionis) dalle 9 alle 11; venerdì sarà in via Euro (La Palma), dalle 9 alle 11. Per ulteriori informazioni 329/9019746.

