Bibliobus, da lunedì cambiano le fermate 

Cambia a partire da lunedì il calendario delle fermate del Bibliobus. Verrà ripristinato lo stop nel parco dell'ex Vetreria di Pirri e le fermate del giovedì in via Quirra e quelle del venerdì dell'ex Vetreria si alterneranno con delle turnazioni bisettimanali.

Questo il calendario completo delle fermate per le prossime settimane: lunedì piazza Giovanni XXIII dalle 15 alle 19; martedì: via Giotto dalle 9 alle 13 e piazza Islanda dalle 15 alle 19; venerdì via Euro dalle 9 alle 13 e parco Ex Vetreria dalle 15 alle 19.

Dal 27 febbraio al 3 marzo: il 27 piazza Giovanni XXIII dalle 15 alle 19; il 28 via Giotto dalle 9 alle 13 e piazza Islanda dalle 15 alle 19; il 2 marzo mercato di Via Quirra dalle 9 alle 13; il 3 marzo via Euro dalle 9 alle 13.

Il Bibliobus è una biblioteca mobile del Comune che raggiunge e collega quartieri e spazi cittadini ad alta frequenza di pubblico consentendo a chiunque di avvicinarsi al servizio bibliotecario e informativo comunale anche in luoghi non ancora provvisti di tali servizi. È presente nelle maggiori manifestazioni organizzate sia dall’Amministrazione comunale sia da altri enti (ad esempio: Fiera Natale, Salone dell’orientamento, ecc.) ed è uno strumento per la promozione di tutti i servizi dell’amministrazione stessa, come un “Infobus”. Sono a disposizione degli utenti anche due postazioni informatiche dotate di collegamento internet e giochi per i più piccoli.

Il materiale ricevuto in prestito può essere restituito nel Bibliobus stesso o, in alternativa, in una delle biblioteche del sistema bibliotecario comunale.