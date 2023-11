“Biblio goal”, prende il via il progetto di lettura Undici appuntamenti da oggi alla fine dell’anno 

Entra nel vivo il progetto del Comune “Biblio goal, leggere per costruire una città sostenibile”, che a luglio aveva conquistato il secondo posto nel bando “Città che legge” del ministero della Cultura. Fino al 16 dicembre promuoverà undici dei sessanta appuntamenti in programma, che proseguiranno da gennaio.

Oggi e per tre giorni le serate dedicate alla poesia nel centro comunale d’arte Exmà. Alberto Contu alle 17 presenta la sua raccolta “Oceanografie”. Cinque le presentazioni di domani: alle 10 Alessandra Sorcinelli illustra il suo volume “Avevo sempre le scarpe rosse”, si prosegue dalle 17 con Vanessa Aroff Podda con “Maledetta la tua bocca, maledetta!”, poi Martina Marongiu presenterà “Poesie d’amore per principianti assoluti”, Daniela Puddu con la raccolta “Labirinto di stelle” e Alessandro Marongiu con “Fiori di plastica”. Gli ultimi due appuntamenti all’Exmà sono previsti domenica al mattino. Si inizia alle 10 con Elisa Fonnesu e la sua raccolta “Cammino in terra sarda”, alle 11,30 Alessandra Nateri Sangiovanni e il suo “Cuore d’amarene”.

Dal 14 al 16 dicembre il progetto si sposta alla MeM per tre appuntamenti dedicati alla narrativa per bambini e adolescenti. Si inizia con Roberta Nieddu, che alle 17 presenta il suo racconto dal titolo “Fiabe” edito da AmicoLibro edizioni. Il giorno dopo doppia presentazione al mattino dalle 10 con “La guerra in mongolfiera” di Eralda Roscia e a seguire una presentazione collettiva degli autori che pubblicano per la Papiros edizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA