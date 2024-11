“Bibi” spacca il Governo, la fuga di Salvini 

Roma. Discutere della sentenza della Corte penale internazionale sull’arresto di Benjamin Netanyahu al tavolo del G7 e provare a concertare assieme agli alleati una linea comune. Il governo cerca di gestire il nodo della decisione dell’Aja sul leader israeliano - e sul suo ex ministro della Difesa Gallant - coinvolgendo i partner europei e occidentali. È l’input che Giorgia Meloni affida ad Antonio Tajani (che tra l’altro rivendica su questi temi il ruolo di palazzo Chigi e della Farnesina) dopo le divisioni emerse nell’esecutivo che di certo non le avranno fatto piacere, anzi.

Le fughe in avanti dei ministri irritano palazzo Chigi che, invece, sui dossier delicati vorrebbe che il governo si esprimesse con un’unica voce. La premessa è che sulla sentenza della corte dell’Aja vadano fatti approfondimenti per capirne le motivazioni che, sottolinea, «dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica». Ma «un punto resta fermo per questo governo: non ci può essere una equivalenza tra le responsabilità dello Stato di Israele e l’organizzazione terroristica Hamas». Una presa di posizione che ha come obiettivo anche quello di mettere a tacere i distinguo e le voci in libertà. Accanto alla posizione prudente di Antonio Tajani, c’era stata la dichiarazione più netta di Guido Crosetto che, pur criticando il pronunciamento della Cpi, aveva aggiunto: «La sentenza andrà rispettata». Ma a pesare è quanto detto da Matteo Salvini. Il leader della Lega si è spinto a invitare il premier israeliano in Italia, così come ha fatto il premier ungherese Orban, perché «i criminali di guerra sono altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA