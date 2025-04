Bibi il dinosauro, scetticismo accademico 

L’impronta di Bibi impressa sulle rocce ha gettato una pietra in uno stagno pronto a ribollire.

La notizia della clamorosa scoperta scientifica annunciata da Antonio Assorgia, Sergio Ginesu e Stefania Sias, team di appassionati ex docenti nelle Università di Sassari e Cagliari, continua a far discutere. La Società Paleontologica Italiana ha annunciato un pronunciamento a breve sulla questione. Inoltre richiesto il coinvolgimento della Soprintendenza, che ha competenza anche sui beni paleontologici e dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale al fine di organizzare un sopralluogo.

Gianluigi Pillola, docente al dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari, si mostra totalmente scettico: «Tutto fa pensare a semplici cavità originate da dissoluzione carsica. La superficie del blocco mostrato dagli scopritori mostra numerosissime cavità, non disposte su un piano di calpestio e con morfologie non riconducibili con certezza a impronte di Teropodi».

Tracce discusse

Gli scopritori avevano parlato di un’impronta di dinosauro impressa nella zona di Uttolo, sui costoni di Monte Oro. Un tetrapode vissuto nel Giurassico medio, 165 milioni di anni fa, subito ribattezzato Bibi. «Posso in via preliminare escludere - conclude Pillola - che si tratti di impronte prodotte da un Teropode o da qualsiasi vertebrato».

Argomento trend

Dal giorno in cui la notizia è stata diffusa tra i paleontologi non si parla d’altro. Pillola stesso è stato contattato dai colleghi di Roma, Firenze e di altre facoltà per discutere dell’argomento. «Spetta agli scopritori svolgere gli studi opportuni, dopo aver ottenuto le dovute autorizzazioni dagli organi competenti, e sottoporre i risultati delle ricerche al vaglio di una revisione da parte di specialisti di icnofossili (ne esistono di eccellenti anche in Italia!) e rendere pubblici i risultati tramite riviste con comitato di lettura e revisori».

Scettico anche Andrea Cau, paleontologo e divulgatore (Theropoda blog): «Due mesi fa, ricevetti alcune foto della scoperta da parte di uno degli studiosi coinvolti, Ginesu. Dopo aver visionato le immagini, espressi a Ginesu il mio scetticismo sull’interpretazione delle presunte orme. Dubito che quelle tracce siano impronte animali fossilizzate e penso che siano solamente delle depressioni prodotte dall’erosione dell’acqua. Si tratta di un fenomeno molto frequente, e che ogni studioso di paleontologia impara a identificare fin dal corso universitario: depressioni arrotondate prodotte dall’azione dell’acqua».

Qualora così non fosse Cau si dice pronto a gioire. E con lui tutti coloro che già sognavano i dinosauri Made in Golgo. I primi in Sardegna.

