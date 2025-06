“Bibi” canta vittoria Ora Israele è con lui 

TEL AVIV. Dal presidente Isaac Herzog alle ragazze sedute al bar dopo una notte di allarmi e paura, Israele volta pagina e riconosce a Benjamin “Bibi” Netanyahu di aver condotto «una delle campagne più gloriose nella storia delle guerre». Lo ammette anche il capo dell’opposizione, Yair Lapid, nonostante dal 7 ottobre 2023 lo accusi di non agire nell’interesse di Israele e di «aver perso l’anima» durante la lunga guerra a Gaza.

La scommessa

Il primo ministro, abilissimo politico di lungo corso rimasto in sella nonostante avesse contro buona parte del Paese, puntava a cambiare la storia, perlomeno quella interna, a suo favore. La decisione di attaccare l’Iran - dopo decenni di guerra ibrida del Mossad da un lato e di terrorismo promosso da Teheran dall’altro - è stata l’azzardo che ha lasciato senza fiato il Paese e i leader internazionali. Ma non Donald Trump, che il piano l’ha ampiamente condiviso. Oggi Netanyahu, dopo la tregua con la Repubblica islamica proclamata lunedì sera dal presidente Usa, porta a casa un successo senza precedenti. Non si cura del duro richiamo pubblico di Trump - «Non sono contento di Israele» - per le tonnellate di bombe sganciate sull’Iran poco dopo che l’accordo era stato concluso. Netanyahu ha dato un’interpretazione brillante del teso colloquio con il presidente Usa, sottolineano i commentatori in patria, portando come sempre acqua al suo mulino. E il suo ministro della Difesa, Israel Katz, sintetizza: «Abbiamo avuto il controllo dei cieli iraniani e avremmo potuto continuare, ma fin dall’inizio avevamo stabilito di raggiungere gli obiettivi principali e di concludere da una posizione di forza».

Spiraglio per i negoziati

Quanto la breve guerra abbia effettivamente raggiunto gli obiettivi si saprà tra mesi, forse anni. Intanto rispunta la spinosa questione di Gaza. «Spero che questo possa aprire la strada... al ritorno a casa dei nostri ostaggi», ha detto Herzog. E forse qualche spiraglio si vede: «Hamas e Israele condurranno negoziati indiretti per un cessate il fuoco a Gaza nei prossimi due giorni», ha detto il primo ministro del Qatar Al Thani. Ma dalla Striscia ieri è arrivato un nuovo bilancio di vittime tra civili in coda per gli aiuti vicino a un centro di distribuzione. Wafa ha riportato che 46 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite dalle forze israeliane, che hanno aperto il fuoco sui civili in attesa di cibo nel nord-ovest di Rafah, e la Croce Rossa annuncia che uno suo operatore è rimasto ucciso nella Striscia, il quinto dall’inizio della guerra. Intanto in Italia Alleanza 3.0, colosso della distribuzione Coop, ha tolto da 350 punti vendita prodotti israeliani come arachidi, salsa tahina e ricariche di Sodastream e messo in commercio la Gaza Cola, la bevanda solidale che è diventata il simbolo del sostegno alla popolazione palestinese.

