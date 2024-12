Bibbins è il piccolo grande protagonista di questa Dinamo 

E the match winner is… Justin Bibbins. Personalità notevole racchiusa in appena 172 cm di altezza. A dimostrazione che il basket non è solo sport per giganti. Il play californiano ha faticato all'inizio della stagione sia perché la squadra è tutta nuova sia perché doveva prendere le misure al campionato italiano dopo le quattro stagioni spese in Francia tra Pau Orthez e Nanterre. Da un mese però è diventato decisamente il leader della Dinamo, apponendo la sua firma sulle vittorie. Domenica contro Treviso 22 punti (ha segnato gli ultimi 8 punti della gara), più 8 assist e il miglior plus/minus della squadra: +12. Il tutto davanti ai suoi genitori, estasiati.

Nel colpaccio del PalaTaliercio contro Venezia 19 punti (2/2 in lunetta nel finale) e +19 di plus/minus. Contro Trieste 14 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e ancora una volta il migliore nel plus/minus (+21) la statistica che misura la differenza di punteggio quando un giocatore è in campo.

Anche rimbalzista

In realtà a osservare bene, Bibbins aveva fatto intravedere qualcosa già gli altri due successi: contro Napoli solo 6 punti ma ben 9 assist, ma soprattutto nella vittoria su Pistoia ha fatto 3/14 al tiro ma poi ha preso il rimbalzo offensivo, subito il fallo e trasformato i due liberi decisivi. Quello che paga in difesa contro avversari che hanno sempre più stazza, riesce a restituirlo in attacco.

Con gli interessi, da qualche settimana a questa parte. Anche perché attacca il ferro con la sua rapidità e – incredibile a dirsi – è perfno il terzo rimbalzista della squadra con 3,3 recuperi sotto i tabelloni. Per capire: è sul podio dei rimbalzi presi dai play. Insomma, sta facendo capire perché coach Markovic lo ha voluto a Sassari dopo averlo ammirato da avversario in Francia.

