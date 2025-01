Bibbie e testi sacri: furti sacrileghi nelle chiese 

Satanisti? Disperati che sperano di ottenere qualche decina di euro? Oppure un avvertimento a due parrocchie che hanno cercato spesso di mettere un freno alla malamovida? Sono le ipotesi dietro i due furti ravvicinati nelle chiese di Sant’Anna e Sant’Eulalia avvenuti in pochi giorni, creando preoccupazione nelle comunità delle parrocchie nel cuore di Stampace e della Marina. Qualcuno si è introdotto nelle chiese portando via la bibbia e, nel caso di Sat’Eulalia, anche i testi sacri e il lezionario. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Cagliari. Importanti elementi potrebbero emergere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle chiese e nelle zone attorno.

Lo sdegno

Per le due parrocchie un segnale allarmante. La comunità di Sant’Anna è senza parole: «Non bastava l'indegno spettacolo della scalinata a ogni fine settimana, con i resti del botellòn su gradini e ingresso centrale della chiesa», è il commento sui social della parrocchia guidata spiritualmente da don Franco Matta. «Adesso dobbiamo registrare anche il furto della bibbia, trafugata dall'ambone dove restava aperta e a disposizione di tutti. Uno squallore infinito. Quando si arriva a rubare, non basta le cassette delle offerte, ma addirittura un libro sacro, siamo veramente all'abisso della miseria umana». Poi l’appello: «Chi dovesse sapere qualcosa, anche nel massimo riserbo, aiuti a riportare nella sua sede quanto così ignobilmente rubato». Il furto è stato scoperto giovedì mattina dal parroco: entrato in chiesa ha notato l’assenza della bibbia, lasciata come sempre sull’ambone per poter essere letta o consultata da chiunque.

Il danno

Ancora più pesante il furto avvenuto nella chiesa di Sant’Eulalia. I ladri hanno portato via la bibbia, rubando anche altri testi sacri. Un danno morale, spirituale ma anche economico per la parrocchia che si trova nel cuore della Marina. Lo strano colpo è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini, estendendole anche a quanto accaduto nella chiesa di Stampace. Probabile che ad agire sia stata la stessa persona o lo stesso gruppo di ladri. I due edifici di culto non sono a grande distanza. Inoltre sono spesso al centro di vicende legate proprio alla malamovida. Per questo gli investigatori non escludono per ora nessuna ipotesi sui due furti.

I filmati

Le interpretazioni su quanto accaduto vanno dal gesto di qualche satanista, o comunque dall’azione di chi vuole causare un danno alle chiese come luoghi cattolici, al furto commesso da disperati in cerca di oggetti da rivedere a poche decine di euro. Ma non si esclude nemmeno che si possa trattare di un avvertimento di qualcuno che vede nelle due parrocchie un ostacolo alla movida notturna. Stampace e Marina sono spesso al centro di episodi di degrado, violenza e microcriminalità dovuta ai comportamenti esagerati di alcuni giovani, ubriachi. Le segnalazioni e denunce da parte dei parrocchiani sono state numerose. Dopo le querele da parte dei parroci, i carabinieri hanno avviato le indagini. Soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza potrebbero essere decisive nel dare una svolta all’inchiesta anche per capire in quanti abbiano agito (se si sia trattato di un’azione solitaria o di più persone) e se sia lo stesso gruppo.

