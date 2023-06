Bibbiano, l’ira delle vittime dopo l’assoluzione di Foti  

Bologna. Dopo l’assoluzione di Claudio Foti, il caso affidi torna a dividere e a far discutere. Lo psicoterapeuta condannato in primo grado a quattro anni esce riabilitato dal processo di appello e la sentenza getta una luce differente anche sul dibattimento in corso a Reggio Emilia, dove tra i 17 imputati c’è il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti. Protestano le parti civili: «L’esito ci lascia perplessi a fronte di quanto sta emergendo nel corso del processo di merito, che consolida quanto accertato nel corso delle indagini. Le vittime non riescono a comprendere come sia possibile una simile decisione a fronte di quanto hanno subito», dice l’avvocato Domenico Morace.

