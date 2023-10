Bibbia, parole per la vita: sabato il convegno ecclesiale 

“Una Parola per la vita. Leggere e interpretare la storia alla luce della Bibbia”. È il titolo del convegno ecclesiale diocesano in programma sabato 21 ottobre all’Auditorium Fraternità. Il convegno, aperto a tutti, si colloca all’interno del Cammino Sinodale, dedicato quest’anno alla fase sapienziale. Il programma dei lavori si apre alle 9. Sono previsti una serie di interventi, tra i quali quello del vescovo di Lanusei Antonello Mura su “La fase sapienziale del Cammino sinodale”. Nel pomeriggio il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena e vescovo di Montepulciano, terrà l'intervento “Qual è la Parola giusta per la realtà ecclesiale e sociale di oggi?”. (f. me.)

