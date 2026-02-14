VaiOnline
La giornata.
15 febbraio 2026 alle 00:26

Biathlon, Vittozzi quinta ma ci riprova oggi 

Lo show del freestyle è servito, il livello è altissimo. Le qualificazioni di Big Air sono pura adrenalina, con il pubblico che si assiepa sotto il mega trampolino del Mottolino di Livigno, pronto ad agitarsi ad ogni salto un po' per ansia e un po’ per eccitazione. E la gioia raddoppia perché le azzurre in finale diventano due: Flora Tabanelli sesta e Maria Gasslitter decima. Domani la finale con un tandem azzurro, oggi le qualificazioni per Miro Tabanelli (19.30).

Sci di fondo

La Norvegia ha vinto la staffetta femminile di sci di fondo di 30 chilometri dei giochi Milano Cortina 2026 a Tesero, in un tempo di 1.15'44”8, davanti a Svezia ( a 50”8) e Finlandia (a 1’14”7). Coraggiose le azzurre con Iris De Martin, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol, a portata di podio fino all'ultimo passaggio, per poi terminare in difficili condizioni meteorologiche in sesta posizione a 1’59”7. Oggi alle 12 la staffetta maschile con Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino.

Biathlon

Non è arrivato il podio per l’Italia nella sprint: Lisa Vittozzi, nonostante una impeccabile prestazione al poligono, è arrivata quinta, lasciando le medaglie alla norvegese Maren Kirkeeide (oro) e francesi Oceane Michelon e Lou Jeanmonnot. Il nevischio certamente non ha aiutato ma Lisa ora deve immagazzinare gli aspetti positivi della sua 7,5 km. Gli zero errori danno fiducia per la inseguimento di oggi alle 14.45, quando l'azzurra partirà 40” dopo la vincitrice. Dorothea Wierer tra una settimana chiuderà per sempre la sua attività agonistica. ieri ha sbagliato e ha chiuso al 44° posto.

Anche i maschi (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin ) oggi cercheranno il riscatto nell’inseguimento.

Hockey

Terza, pesantissima sconfitta per l'Italia maschile di hockey. Gli azzurri, già battuti da Svezia e Slovacchia, sono stati superati 11-0 dalla Finlandia. L'Italia è ultima nel girone, i finlandesi vanno ai quarti di finale.

In gara oggi

Bob . Monobob F, Heat 1 e Heat 2; Giada Andreutti, Simona De Silvestro, ore 10 e 11.50

Snowboard . Slopestyle M: qualificazioni; Ian Matteoli, ore 10.15. Slopestyle F Qualificazioni; Marilù Poluzzi, ore 14.15, Cross Squadra Mista: quarti di finale, eventuali semifinali e finali; Sofia Groblechner, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, dalle 13.45.

Pattinaggio di velocità . Inseguimento a squadre M: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, quarti ore 16, 500 metri F: Serena Pergher, ore 17.03

Skeleton . Squadra Mista (18).

Salto con gli sci . Trampolino LH Individuale F: Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer, ore 18.45

Pattinaggio di figura . Corto Coppie Artistico; Filippo Ambro- sini/Rebecca Ghilardi, Sara Conti/Niccolò Macii, ore 19.45.

