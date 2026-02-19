Biathlon maschile,  oggi l’ultimo atto 

È il vento la grande incognita della finale del biathlon maschile, oggi con la mass start ad Anterselva. Dopo le intense nevicate è invece atteso il vento foehn che con le sue forti raffiche potrebbe influenzare sensibilmente le prestazioni al poligono. L'ultimo allenamento degli azzurri si è svolto in un clima disteso, mentre sulla Biathlon Arena cadevano grossi fiocchi. «La sessione è andata bene, nonostante le condizioni non fossero ottime», conferma Tommaso Giacomel, che cercherà di portare finalmente a casa la medaglia individuale che sogna da tempo, dopo le delusioni degli ultimi giorni. Anche Lukas Hofer spera in un bel finale: «Le energie ci sono, anche se la staffetta ne ha rubato davvero tante», racconta. Il vento: previste raffiche fino a 65 km/h, che potrebbero stravolgere il risultato. Nel frattempo gli appassionati del biathlon e i compagni di squadra si preparano al grande addio alle gare di Dorothea Wierer, domani, proprio qui a casa sua. «Doro ha dato tanto al biathlon. Se il nostro sport è conosciuto in Italia è per il 90% merito suo», commenta Giacomel, «mancherà la sua personalità e il suo rapporto con la gente».

