Biathlon, l’amarissima resa di Giacomel 

ANTERSELVA DI MEZZO. L'illusione dei due poligoni passati indenne, poi il dolore al fianco e lo stop. Tommaso Giacomel chiude i suoi Giochi a bordo pista, costretto a fermarsi proprio mentre sembrava che la sua Olimpiade stregata fosse avviata a un epilogo di gloria. Ma invece che alla festa del podio, il 25enne trentino deve sottoporsi a un'ecografia e un elettrocardiogramma, che e- scludono complicazioni per il lieve malore accusato in gara.

Prima l'azzurro aveva scatenato l'entusiasmo dei quasi 16mila spettatori arrivati ad Anterselva. Preciso al primo e al secondo poligono, si trova nel quintetto di testa con tre norvegesi e il francese Émilien Jacquelin, che corre con l'orecchino di Marco Pantani e aveva tentato una fuga da lontano. Poi il quintetto diventa quartetto, Giacomel scompare dalle immagini e dai rilevamenti cronometrici. Quando ricompare, è completamente piantato. La sua Olimpiade finisce poco dopo, altri accertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni. «Fermarsi è devastante, ma non c'era nulla che potessi fare contro il mio corpo», racconta. «Non è assolutamente la fine dei Giochi che speravo, ma non mi arrenderò mai. Quattro anni volano veloci e ci riproverò in Francia». Davanti la spunta il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, alla prima medaglia olimpica. Oggi (14.15) tra le donne, gara dei titoli di coda per la grande Dorothea Wierer, che chiuderà la carriera nella sua Anterselva, davanti al suo pubblico. Per lei un'Olimpiade difficile, impreziosita dall'argento della staffetta mista. Alla partenza anche Lisa Vittozzi, leggera dopo l'oro nell'inseguimento. Proveranno a dare del filo da torcere alla superpotenza Francia.

