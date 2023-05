Biancu, il giovane già veterano 

Olbia. Dal prossimo campionato Roberto Biancu non sarà più un under. Anche se, a ben vedere, a Olbia il calciatore sassarese, classe 2000, non è mai stato considerato tale. Dal suo arrivo dalla Primavera del Cagliari, nell’estate del 2017, Biancu è sempre stato trattato come un “grande”. Vuoi perché tra i professionisti aveva già debuttato con la prima squadra dei rossoblù in Serie A nel 2016/2017, vuoi perché nelle oltre 180 presenze collezionate in sei anni in maglia bianca la carta d’identità non ha mai fatto testo. Acquistato a titolo definitivo lo scorso luglio, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 Biancu è uno di quei giocatori dal quale può e deve ripartire il club gallurese, impegnato in questi giorni (e al netto dell’apertura alla cessione del presidente Alessandro Marino) nella programmazione della stagione. A iniziare dall’iscrizione, il cui termine scade il 20 giugno, e dalla scelta dell’allenatore. Mentre lui, Biancu, non vede l’ora di tornare in campo. «Vorrei ricominciare con la stessa forza e lo stesso entusiasmo con cui abbiamo giocato nel 2023», spiega il centrocampista cresciuto nella Lanteri.

Annata in crescendo

«Nella stagione appena conclusa siamo partiti con qualche difficoltà, ma nel girone di ritorno abbiamo cambiato marcia ottenendo una salvezza meritata». Per come si erano messe le cose, e per quell’ultimo posto toccato al giro di boa, un gran risultato. Anche se un rammarico, personale, l’ex Cagliari ce l’ha. «Potevo fare qualche gol in più», dice Biancu, a segno una sola volta. «Ma è anche vero che ho dato tutto per aiutare la squadra», aggiunge: «Il mio sogno è arrivare in Serie A, come ogni giocatore, ma penso sempre al presente: gara dopo gara, resto concentrato sul migliorarmi, perché so di poter crescere ancora tanto». Poco importa il ruolo. «Preferisco giocare da trequartista ma non mi dispiace fare la mezz’ala, anzi: ciò che conta è dare sempre il massimo», dice ancora Biancu che, come Daniele Ragatzu al quale è legatissimo, è un uomo simbolo dell’Olbia.

Tra isolane

Da sassarese ha vissuto il derby con la Torres, nella quale non ha mai giocato, in maniera più intensa dei compagni di squadra. «Ovviamente è una partita molto particolare, ma quando sono in campo», tiene tuttavia a sottolineare, «la vivo come tutte le altre». Considerato che quest’anno, con due vittorie e un pareggio tra Coppa e campionato, è andata alla grande, va bene così.