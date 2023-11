Dalle spartane piazze oristanesi al patinato palcoscenico di “Ballando con le stelle”. Neppure il tempo di mettere in bacheca la medaglia di bronzo conquistata al recente “World Dance League” che per Anna Maria Biancu e Sergio Porta si spalancano le porte della trasmissione condotta da Milly Carlucci. I due ballerini di danze standard, 64 anni lei 68 lui, saranno le special guests della puntata in onda questa sera su Rai Uno. ( m. g. )

