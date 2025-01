Biancocelesti in campo contro il Como 

Conquistare tre punti per festeggiare al meglio il 125esimo anniversario coi propri tifosi e per mettersi alle spalle un derby giocato al di sotto delle aspettative. La Lazio oggi col Como all’Olimpico (alle 20,45) ha un doppio obiettivo e, nonostante gli uomini contati causa infortuni e squalifiche, Baroni e i suoi vogliono onorare al meglio la serata. Oltre 4.000 tifosi hanno manifestato il loro amore scendendo in piazza alla mezzanotte per lo storico traguardo, e c’era anche una bandiera come Ciro Immobile che si è detto «felice di far parte di questa storia, poche società al mondo ne hanno così tanta». Anche il presidente Lotito ha ribadito l’orgoglio e l’emozione di essere il numero uno della «prima squadra della Capitale, siamo nati nel 1900 e lo rivendichiamo».

Ma per battere il Como servirà una partita da vera Lazio. «Dobbiamo rialzare la testa e ripartire», ha detto l’attaccante Dia, che sarà titolare per via delle squalifiche di Castellanos e Zaccagni: «Entrare in Champions deve essere una priorità e anche arrivare in fondo in Europa League», ha aggiunto Pedro.

A sua volta il Como dopo la breve pausa di inizio anno col ritiro a Marbella, in Spagna, per la partita dell'Olimpico dovrà fare a meno di Sergi Roberto, fermato nuovamente da un problema muscolare con il Lecce. Out Goldaniga per squalifica e Maxi Perrone, che tornerà in gruppo dopo la sfida con i biancocelesti. In attacco Fabregas potrebbe affidarsi al ritrovato Cutrone, coi nuovi acquisti Jean Butez e Assane Diao in panchina.

