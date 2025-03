Biancocelesti cauti: «Il campionato è tutto da giocare» 

Il vantaggio è consistente, sette punti, ma l’obiettivo va ancora conquistato. Ogni partita può nascondere insidie. «Domenica scorsa abbiamo vinto con l’Atletico Bono un derby molto duro. Loro ci hanno dato filo da torcere ma alla fine l’abbiamo portato a casa». Così Stefano Chiavacci, presidente del Buddusò capolista del girone B di Promozione, ospite ieri su Radiolina della trasmissione L’Informatore Sportivo condotta da Alberto Masu.

Il massimo dirigente, che ha partecipato assieme alla presidentessa Manuela Sedda del Taloro Gavoi e al ds Denis Fercia del Selargius, ha spiegato che il margine sull’Usinese, seconda dopo aver sconfitto nello scontro diretto il Coghinas, «è buono, ma con 15 punti in palio il campionato è ancora tutto da giocare». Domenica c’è la trasferta di Stintino, una gara «difficile contro una squadra ben attrezzata». In campo con un occhio alle rivali? «Pensiamo a noi. Se riusciremo a vincere, il resto sarà relativo».

E sarebbe un altro passo verso il doppio salto in due anni, dalla Prima categoria all’Eccellenza. «Sappiamo cosa ci aspetterà se dovessimo farcela, per la dirigenza si apriranno sfide da affrontare con i piedi per terra».

Il Selargius di Fercia è impegnato nel girone A di Promozione e ancora deve conquistare l’aritmetica salvezza. «Speriamo di chiudere in bellezza la stagione», ha detto il ds, «domenica in casa col Masainas sarà la gara dell’anno, bisogna fare i tre punti in tutti i modi». La squadra ha un glorioso passato «e noi faticosamente proviamo a risalire. Ma non è semplice». Il desiderio sarebbe seguire il modello del Taloro, realtà che da 25 anni gioca ininterrottamente in Eccellenza e ha un seguito di tifosi raro: «Tanti vengono al campo quando giochiamo in casa ma siamo seguitissimi anche in trasferta», ha specificato Sedda, presidentessa del club di Gavoi, «è un supporto fondamentale che si sente». La società è un unicum: «Ha una moltitudine di soci e sostenitori al cui interno ci sono una ventina di dirigenti. Tutti si danno da fare per il bene della squadra e del paese, che è l’obiettivo comune».

Realtà difficile da replicare in una città come Selargius. «Siamo attaccati a Cagliari e al Cagliari, non c’è l’identità, aspetto fondamentale, di Gavoi e di quei territori. Nel nostro girone ci sono bellissime realtà come Lanusei e Tortolì, con un grande tifo. Senza supporto non si va avanti».

