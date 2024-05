Biancoblù salvi, lo stadio ancora no 

La squadra ha ottenuto la salvezza sul campo e alle porte del Carbonia potrebbero bussare anche nuovi imprenditori. Ma ora, dopo una lunga attesa e con finanziamenti fermi da tre anni, inizia il conto alla rovescia per salvare lo stadio che ospita le gesta dei biancoblù.

Le carenze

Si poneva il problema del campo e della ristrutturazione di spogliatoi e tribuna (da 5 anni priva di copertura) già dai tempi della Giunta pentastellata. Queste e altre carenze avevano messo a rischio la partecipazione del club alla serie D, ma ora che il campionato di Eccellenza è finito l’impianto è quasi nelle stesse identiche condizioni. L’amministrazione in carica promette una svolta ora che è prossima alla conclusione la conferenza di servizi che deve dettare gli interventi da realizzare nello Zoboli, inaugurato nel 1940, e i tempi. Ma già adesso qualche indicazione appare chiara: «In giugno – analizza l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – potrebbe essere individuato l’esecutore dei lavori che potrebbero partire in piena estate». L’incontro che alcuni giorni fa l’assessorato ha avuto con i vertici del club è servito proprio a mettere sulla bilancia pro e contro. I pro sono chiaramente gli interventi attesi da anni e che riguarderanno spogliatoi e tribuna. I contro sono legati alla ripresa degli allenamenti prevista per la prima quindicina di agosto. E il rischio (cui il Carbonia convive da anni avendo già giocato gare casalinghe a Santadi, Calasetta, Siliqua, Sant’Antioco, Villamassargia) è che le prime gare di campionato si giochino altrove. Abbiamo preso in esame l’ipotesi di utilizzare moduli amovibili come spogliatoi – spiega Mureddu – gli allenamenti non dovrebbero intralciare i lavori, e viceversa»

La società

Scenario che, se confermato, il club è pronto ad accettare: «Ci è stata prospettato – afferma il presidente Stefano Canu – la volontà di partire subito: siamo sicuri che non ci saranno problemi per la squadra e per l’inizio della preparazione atletica che, a quanto ci è stato prospettato, dovrebbe iniziare allo Zoboli».

Per la rinascita dello stadio (che meriterebbe interventi anche sulla facciata esterna di nuovo a brandelli), sono pronti e parcheggiati 480 mila. Sono giunti a cominciare dal 2021 sotto forma di varie voci: fondi regionali e statali. «Bisognerà capire – conclude l’assessore – se una parte sarà dedicata anche all’impianto di illuminazione». È un altro enorme deficit dello stadio che preclude ogni tipo di iniziativa (e non solo legata a eventi sportivi). Tutti e quattro i tralicci (tranne, a sprazzi, uno), non funzionano. Da una decina di anni è il ciclo del sole che decide quando finiscono gli allenamenti e le partite. Il triplice fischio giunge al tramonto.

